2020-07-22T10:01:36+03:00
Происшествия

Пенсионерка в течение 9 часов переводила мошенникам миллионы

Череповчанка оказалась доверчивой
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов дистанционные мошенники обманули очередную пенсионерку. 64-летняя женщина перевела 3 миллиона рублей преступникам, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. В течение нескольких дней череповчанка снимала деньги и отдавала их мошенникам. Чтобы "спасти" свои средства от потери, она по наущению "специалиста" 9 часов в торговом центре переводила денежные средства на телефонные номера, которые ей надиктовывали. В первый день заявительница перевела 1 млн 400 тыс. рублей. На следующий день еще 635 тысяч.

Потом череповчанке сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить женщина отправилась в отделение банка подтвердить оформление заявки, сняла 500 тысяч рублей и положила на новый банковский счет злоумышленников.

Полицейские напоминают, что верить звонкам из банка нельзя. Честные финансовые организации никогда не будут интересоваться данными карты, а тем более просить переводить сбережения на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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