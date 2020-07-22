Из вологодских сомов-гигантов сделают чучела

22 Июль 2020 2020-07-22T09:42:18+03:00

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В Рыбинском водохранилище около Череповца выловили двух гигантских рыб. Один сом длиной 2,5 метра и весом 80 кг, другой 1,7 метра и 40 кг. Меньшую особь обработает таксидермист для местного музея природы - от крупного сома там отказались, т.к. сил сотрудников на него просто не хватит. До осени рыба будет хранится в большом холодильном ларе. С нее снимут мерки, шкуру, жир и придумают позу.

Заведующая музеем рассказала, что ходят местные легенды и о более крупных экземплярах. Якобы сомов весом в несколько пудов ловили в Шексне в омутах. А в русской литературе существует много сказок про мудрых старых рыб.

Рыбаки же подметили, что участившийся вылов крупных особей может говорить о повышении температуры в водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU