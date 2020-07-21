За массовую гибель рыбы под Вологдой злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет

21 Июль 2020 2020-07-21T18:22:53+03:00

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Причины экологической катастрофы в Грязовецком районе выясняет полиция. Они проводят проверку по факту массового мора рыбы. Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологодская область, навоз попал в ручей, тот - в реку Камелу и отравил там все живое.

Как сообщает пресс-служба УИВД област, в дежурную часть МО МВД России «Грязовецкий» поступило сообщение о ЧП. Массовый мор рыбы заметили у деревни Починок. Следственно-оперативная группа зафиксировала повышенную мутность и пенность воды со специфическим запахом, на поверхности много мертвой рыбы. Сотрудники ОВД совместно с представителями отдела природных ресурсов и рыбоохраны взяли пробы воды, а также изъяли часть мертвой рыбы.

По версии правоохранителей, именно с животноводческого комплекса, расположенного неподалеку, был осуществлен сток органических отходов в реку Шатаниха, которая впадает в Комелу.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU