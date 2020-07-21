2020-07-21T17:13:59+03:00
Общество

Учителя из сгоревшей тарногской школы ищут работу

Иван Чухнин
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Здание школы сгорело дотла.Здание школы сгорело дотла.
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Как сообщала "Комсомолка", пожар в селе Шебеньгский Погост Тарногского района уничтожил сельскую школу. ЧП случилось ночью 15 июля. Причиной ЧП называют удар молнии. Двухэтажное деревянное здание 1968 года постройки отстоять не удалось. В девятилетке обучалось 30 школьников.

Как рассказал глава администрации Тарногского района Сергей Гусев, согласовано решение об использовании части кирпичного здания детского сада в трех километрах от сгоревшей школы в деревне Афоновское для начальной школы. Но для этого необходимо провести ремонт: обновить кровлю и пол, сделать перепланировку. В этом же здании находится фельдшерско-акушерский пункт. Там во второй половине здания также имеется помещение, которое можно использовать под спортзал.

- После ремонта этих помещений, оборудования входов, здесь будет размещена начальная школа – четыре класса, в которых будут обучаться 10 человек, - сообщил Сергей Гусев. - На это потребуется 4 миллиона рублей.

Он озвучил проблему: для начала работ требуется аванс на покупку стройматералов.

А школьников с 5 по 9 класс придется ездить в Тарногскую среднюю школу за 13 км от Шебеньгского Погоста.

Из-за уничтоженной огнем школы без работы остались 8 педагогов сгоревшей школы. Пятерым из них уже предложена работа: двоих планируется трудоустроить в начальную школу, трех – в Тарногскую среднюю школу.

Один из шести человек обслуживающего персонала также будет работать в начальной школе. Но по остальным 8 педагогическим и техническим работникам вопрос трудоустройства пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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