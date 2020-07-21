2020-07-21T15:34:31+03:00
Происшествия

В Вологде малыш разбил голову из-за веток на площади Чайковского

Первую помощь ему оказали сотрудники ГИБДД
Иван Чухнин
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Годовалый малыш на велосипеде получил травмы из-за дерева на площади Чайковского. На помощь пришли сотрудники ДПС. Они оказали ребенку первую медицинскую помощь.

Наряд отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области несли службу в Вологде. Машину старшего лейтенанта полиции Игоря Бугаева и лейтенанта полиции Андрея Кустова остановила на улице Некрасова женщина.

Она обратилась с просьбой оказать помощь её годовалому сыну. Она рассказала, что малыш катался на велосипеде. На площади Чайковского он получил травму из-за веток деревьев. Инспекторы ДПС вызвали скорую и оказали доврачебную помощь, обработав рану.

Прибывшие медики поставили диагноз малышу «резанная рана волосистой части головы», он был доставили в травматологию.

Женщина высказала сотрудникам госавтоинспекции слова благодарности и признательности за оказанную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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