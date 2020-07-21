В Вологде малыш разбил голову из-за веток на площади Чайковского
Годовалый малыш на велосипеде получил травмы из-за дерева на площади Чайковского. На помощь пришли сотрудники ДПС. Они оказали ребенку первую медицинскую помощь.
Наряд отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области несли службу в Вологде. Машину старшего лейтенанта полиции Игоря Бугаева и лейтенанта полиции Андрея Кустова остановила на улице Некрасова женщина.
Она обратилась с просьбой оказать помощь её годовалому сыну. Она рассказала, что малыш катался на велосипеде. На площади Чайковского он получил травму из-за веток деревьев. Инспекторы ДПС вызвали скорую и оказали доврачебную помощь, обработав рану.
Прибывшие медики поставили диагноз малышу «резанная рана волосистой части головы», он был доставили в травматологию.
Женщина высказала сотрудникам госавтоинспекции слова благодарности и признательности за оказанную медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU