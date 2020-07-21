2020-07-21T18:25:56+03:00
Общество

В вологодские реки выпустили 22 тысячи мальков "царской" рыбы

На Вологодчине пытаются возродить популяцию стерляди
Иван Чухнин
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В Вологодской области пытаются возродить популяцию стерляди. Раньше "царская" рыба встречалась во многих водоемах региона, но хозяйственная деятельность человека свела популяцию к минимуму. По сообщению правительства области, в реки Мологу, Сухону и Юг в середине июля выпустили более 20 тысяч мальков стерляди.

22 тысячи молоди стерляди выпустили под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Как сообщили в правительстве области, выпуск стерляди в естественные водоемы Вологодчины осуществляется уже около 20 лет. При этом стерлядь встречается довольно редко. В этом году в водоемы планируют выпустить более 500 тысяч экземпляров молоди стерляди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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