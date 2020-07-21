Вологодская статистика по выздоровевшим от коронавируса разнится с федеральной
За сутки на 21 июля на Вологодчине появилось 26 новых случаев коронавируса. Всего выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1670 человек, в том числе за сутки 41. Как сообщает Олег Кувшинников, "в части выздоровевших у нас появились некоторые расхождения с федеральной статистикой, размещённой на сайте топкоронавирус.рф/information. Разбираемся в этой ситуации..."
Всего в регионе с начала пандемии 2140 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.
Напомним, вчера губернатор заявил, что из них около 150 человек - медики.
За сутки прирост заболевших дали: 17 – Череповец, 6 — Вологда, 2 – Шекснинский район, 1 – Никольский район. Итоговая картина по муниципалитетам выглядит так:
692 – г. Вологда (+6)
502 – г. Череповец (+17)
156 – Грязовецкий район
154 – Шекснинский район (+2)
115 – Вологодский район
95 – Бабаевский район
72 – Кадуйский район
63 – Кирилловский район
60 – Великоустюгский район
37 – Устюженский район
31 – Череповецкий район
25 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
20 – Сокольский район
20 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
4 – Вожегодский район
4 – Никольский район (+1)
3 – Бабушкинский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Активных случаев на сегодня в области – 451.
Количество обследованных – 285 520
ИСТОЧНИК KP.RU