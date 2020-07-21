Вологодская статистика по выздоровевшим от коронавируса разнится с федеральной

21 Июль 2020 2020-07-21T14:01:20+03:00

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За сутки на 21 июля на Вологодчине появилось 26 новых случаев коронавируса. Всего выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1670 человек, в том числе за сутки 41. Как сообщает Олег Кувшинников, "в части выздоровевших у нас появились некоторые расхождения с федеральной статистикой, размещённой на сайте топкоронавирус.рф/information. Разбираемся в этой ситуации..."

Всего в регионе с начала пандемии 2140 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера губернатор заявил, что из них около 150 человек - медики.

За сутки прирост заболевших дали: 17 – Череповец, 6 — Вологда, 2 – Шекснинский район, 1 – Никольский район. Итоговая картина по муниципалитетам выглядит так:

692 – г. Вологда (+6)

502 – г. Череповец (+17)

156 – Грязовецкий район

154 – Шекснинский район (+2)

115 – Вологодский район

95 – Бабаевский район

72 – Кадуйский район

63 – Кирилловский район

60 – Великоустюгский район

37 – Устюженский район

31 – Череповецкий район

25 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

20 – Сокольский район

20 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

4 – Вожегодский район

4 – Никольский район (+1)

3 – Бабушкинский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Активных случаев на сегодня в области – 451.

Количество обследованных – 285 520

ИСТОЧНИК KP.RU