В Вологодской области два брата осуждены за два кровоподтека полицейским

Оба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два брата избили полицейских и получили условный срок. Харовский районный суд Вологодской области вынес приговор двум братьям - 42-летнему и 32-летнему.

Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ --применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.

ЧП произошло в новогоднюю ночь. 1 января 2020 года около 03.30 инспекторы ДПС у дома № 2 на ул. Октябрьской в городе Харовске пытались остановить автомобиль ВАЗ-2114. За рулем его находился 42-летний подсудимый, у которого не было прав. Но автомобиль не остановилсся. Сотрудники ДПС стали его преследовать, а ВАЗ только увеличил скорость.

В результате автомобиль проехал к дому на улице Ленина и там остановился. Сотрудники ДПС предложили пройти водителю в служебный автомобиль для прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но тот ответил отказом.

Из машины вышел и младший брат. В один из моментов переговоров старший брат нанес удар головой в грудь одному из сотрудников полиции и ударил кулаком по лицу второму сотруднику.

На помощь коллегам выехали полицейские ППСП. А на помощь старшему брату пришел младший. 32-летний харовчанин нанес удар головой по лицу полицейскому ППСП.

В судебном заседании 42-летний подсудимый вину признал частично. Пояснил, что в ходе возникшего в новогоднюю ночь конфликта с инспекторами ОГИБДД нанес несколько ударов сотрудникам полиции, о чем очень сожалеет, в содеянном раскаивается.

Второй подсудимый вину признал полностью. Пояснил, что действительно нанес удар сотруднику полиции, о чем очень сожалеет.

За два кровоподтека полицейским и физическую боль суд назначил наказание - каждому в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает прес-служба судов Вологодской области.