2020-07-21T11:03:48+03:00
Общество

Вологжанка обокрала соседское чучело

Дело дошло до мирового судьи
Иван Чухнин
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Мировой судья в Вологодской области рассматривал дело: хищение халата с соседского чучела.

Кража произошла в Кирилловском районе. 42-летняя местная жительница обвинялась в административном правнарушении по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ - мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей.

Как выяснилось, 16 июня женщина в Кириллове сняла халат с огородного чучела, стоявшего на участке соседа и взяла его себе. Мужчина заметил пропажу и написал заявление в полицию. Ущерб он оценил в 500 рублей.

Дело рассматривалось в мировом суде. Мировой судья счел причиненный вред малозначительным, вынес устное замечание похитительнице одежды и прекратил производство по делу. Однако мужчина, у которого обокрали чучело, может обжаловать постановление - оно еще не встурило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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