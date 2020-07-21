В Вологодской области среди инфицированнных коронавирусом каждый 14 - медик

21 Июль 2020 2020-07-21T11:17:18+03:00

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Губернатор В Вологодской области обнародовал цифры заболевших коронавирусом медработников. По его словам, "около 150 медработников" в Вологодской области заразились новой коронавирусной инфекцией в период пандемии. Это примерно каждый четырнадцатый выявленный в регионе. Как сообщает статистика, на момент интервью в Вологодской области было 2114 инфицированных. Напомним, медики находятся в зоне риска, их регулярно тестируют на коронавирус. Погибших среди медработников нет. Большая часть - "примерно 115 человек" уже выздоровели. Такие цифры Олег Кувшинников привел в интервью РИА Новости.

По информации главы региона, справиться с внутрибольничными вспышками помогла выстроенная система маршрутизации больных. По его мнению, "любой пациент с признаками ОРВИ тестируется на COVID-19". В поликлиниках и больницах созданы инфекционные боксы. Когда человек по какой-то причине не вызвал врача на дом, а пришел в лечебное учреждение, то он не попадает в "чистую" зону.

ИСТОЧНИК KP.RU