2020-07-20T19:42:37+03:00
Происшествия

В Вологодской реке массово погибает рыба

Назначена проверка
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области зафиксирована массовая гибель рыбы. В реке Комёле в районе деревни Троицкое Грязовецкого района местные жители обнаружили погибшую мелкую и крупную рыбу около недели назад. Предполагается, что экологическая катастрофа произошла после очищения навозохранилища местного сельхозпредприятия. Место стоков уже установлено, взяты пробы воды, а Рыбинспекция проанализирует тушки погибших рыб.

Вероятно, сельхозпредприятие очищало навозохранилище, а шланги бросило на землю, стоки по уклону стекли в водоем. Оказалось, что в районе происшествия есть единственная подобная компания - АО племзавод "Заря", фирма является объектом федерального уровня надзора. Виновникам может грозить административная или даже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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