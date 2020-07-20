В Вологде начали обустройство бульвара по улице Пирогова

20 Июль 2020 2020-07-20T18:33:49+03:00

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В областной столице полным ходом идет реализация масштабного проекта в рамках федеральной программы «Городская среда». Бульвар по улице Пирогова по эскизам Лаборатории городской среды появится полностью к концу октября. Объект поделен на 4 зоны, квартал у школы №5 планируют закончить к 1 сентября. Подрядчиком выступила компания Магистраль.

Мэр города Сергей Воропанов встретился с подрядчиком и архитекторами. Работы начались 16 июля, на данный момент сооружается ливневка. После прокладки сетей начнут укладывать брусчатку. На проведение работ из бюджетов всех уровней выделено 62,5 млн рублей. Качество реализации контролируют авторы и специалисты-строители.

ИСТОЧНИК KP.RU