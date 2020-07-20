2020-07-20T18:04:33+03:00
Общество

В Вологде решили заменить светильники

На эти цели выделили 2,1 млн рублей
Евдокия САХАРОВА
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Картинка со страницы мэра городаКартинка со страницы мэра города
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В областной столице сегодня начались работы по замене уличных светильников. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что новые светодиодные лампы – современные, более яркие и экономичные. Всего запланировано поменять 259 штук на 8 улицах за 2,1 млн рублей из бюджета города Вологды.

С понедельника стартовали работы на улице Разина. По контракту светильники полностью заменят до конца августа. Основная часть выбранных улиц - дороги, ремонтируемые в рамках нацпроекта БКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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