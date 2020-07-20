В Вологде решили заменить светильники
На эти цели выделили 2,1 млн рублей
Картинка со страницы мэра города
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В областной столице сегодня начались работы по замене уличных светильников. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что новые светодиодные лампы – современные, более яркие и экономичные. Всего запланировано поменять 259 штук на 8 улицах за 2,1 млн рублей из бюджета города Вологды.
С понедельника стартовали работы на улице Разина. По контракту светильники полностью заменят до конца августа. Основная часть выбранных улиц - дороги, ремонтируемые в рамках нацпроекта БКАД.
ИСТОЧНИК KP.RU