В Вологде решили заменить светильники

20 Июль 2020 2020-07-20T18:04:33+03:00

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В областной столице сегодня начались работы по замене уличных светильников. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что новые светодиодные лампы – современные, более яркие и экономичные. Всего запланировано поменять 259 штук на 8 улицах за 2,1 млн рублей из бюджета города Вологды.

С понедельника стартовали работы на улице Разина. По контракту светильники полностью заменят до конца августа. Основная часть выбранных улиц - дороги, ремонтируемые в рамках нацпроекта БКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU