2020-07-20T17:49:34+03:00
Общество

Череповчанка сбросила за три месяца 23 килограмма

В городе металлургов подвели итоги проекта "Я худею"
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце подвели итоги городского проекта по оздоровлению жизни "Я худею". Три месяца участники бесплатно знакомились с азами правильного питания, физкультуры и тонкостей похудения под присмотром врачей. Семерых лучших наградили призами.

Так Алёна Цветкова-Елизарова сбросила за три месяца 23 килограмма. Девушка поблагодарила проект за командный дух, высококлассных специалистов и новые знакомства.

Елене Сониной удалось сбросить 10 килограммов. "Я много лет самостоятельно не могла похудеть, списывала это на свое здоровье. Когда вступила в проект, поняла, что все зависит от правильного питания и физической активности", - рассказала участница.

Под руководством специалистов поликлиники № 7 участники проекта занимались скандинавской ходьбой, получали рекомендации по питанию и проходили лабораторное обследование.

Наталья Горчакова стала победительницей проекта - она сбросила 14 килограммов. В качестве приза девушке вручили мультиварку для приготовления здоровой пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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