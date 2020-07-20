2020-07-20T17:37:40+03:00
Общество

От Череповца до Белозерска обновят дорогу

Ремонт должен завершиться уже в этом году
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Губернатор проинспектировал ремонтные работы на трассе Череповец - Белозерск. К октябрю 2020 должно быть обновлено 94 километра дороги от Белозерска до примыкания к федеральной трассе А-114. Ранее планировалось доделать последние 42 км в 2021 году, но глава региона попросил дополнительные средства, чтобы закончить проект досрочно.

В Белозерск приезжает много туристов именно по этой дороге, на ее состояние много жаловались автомобилисты. На данный момент работы переходят в завершающую стадию. На объекте трудятся 35 специалистов, работают два асфальтоукладчика, перегружатель, катки и другая техника. На ремонт выделено почти 1,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов

ИСТОЧНИК KP.RU

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