От Череповца до Белозерска обновят дорогу

20 Июль 2020 2020-07-20T17:37:40+03:00

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Губернатор проинспектировал ремонтные работы на трассе Череповец - Белозерск. К октябрю 2020 должно быть обновлено 94 километра дороги от Белозерска до примыкания к федеральной трассе А-114. Ранее планировалось доделать последние 42 км в 2021 году, но глава региона попросил дополнительные средства, чтобы закончить проект досрочно.

В Белозерск приезжает много туристов именно по этой дороге, на ее состояние много жаловались автомобилисты. На данный момент работы переходят в завершающую стадию. На объекте трудятся 35 специалистов, работают два асфальтоукладчика, перегружатель, катки и другая техника. На ремонт выделено почти 1,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов

ИСТОЧНИК KP.RU