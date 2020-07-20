В Кадуйском районе иномарка сбила насмерть велосипедистку на встречке
В Кадуйском районе произошло трагическое ДТП. 19 июля около 5 вечера в деревне Дедовец у дома № 2 погибла 44-летняя женщина. Ее сбил 30-летний мужчина на иномарке.
Пресс-служба полиции сообщила, что по предварительной информации молодой человек на Киа Сид вырулил на встречную полосу и совершил наезд на велосипедистку. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
С пятницы по воскресенье произошло 11 аварий с десятью пострадавшими, 126 ДТП с материальным ущербом. 17 июля на 432 км автодороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе сбили 11-летнего мальчика на питбайке. Ребенок, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество Митсубиси и тот его сбил. Мальчика госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU