В Кадуйском районе иномарка сбила насмерть велосипедистку на встречке

20 Июль 2020 2020-07-20T17:25:51+03:00

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В Кадуйском районе произошло трагическое ДТП. 19 июля около 5 вечера в деревне Дедовец у дома № 2 погибла 44-летняя женщина. Ее сбил 30-летний мужчина на иномарке.

Пресс-служба полиции сообщила, что по предварительной информации молодой человек на Киа Сид вырулил на встречную полосу и совершил наезд на велосипедистку. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

С пятницы по воскресенье произошло 11 аварий с десятью пострадавшими, 126 ДТП с материальным ущербом. 17 июля на 432 км автодороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе сбили 11-летнего мальчика на питбайке. Ребенок, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество Митсубиси и тот его сбил. Мальчика госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU