В Череповце на водоканале нашли мертвую сотрудницу

20 Июль 2020 2020-07-20T17:09:24+03:00

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В городе металлургов задержали 41-летнего безработного мужчину, который подозревается в убийстве работницы городского водоканала. Тело 50-летней жертвы со следами побоев нашли в помещении станции очистных сооружений в Домозеровском сельском поселении 18 июля.

Следствие предполагает, что мужчина пришел к бывшей сожительнице на работу, но там ее не было. Подруга женщины стала выгонять нежелательного гостя, но тот напал на нее во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU