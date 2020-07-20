На Вологодчине возможны подтопления

20 Июль 2020 2020-07-20T12:21:04+03:00

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В Вологодской области участились дожди, поэтому МЧС предупредило о возможном росте уровня воды. После интенсивных осадков могут быть затоплены низменные участки, мосты и размыты дороги. Возможно повреждение линий электропередач и линий связи, увеличение количества ДТП, заторы на трассах.

Спасатели рекомендуют отогнать транспортные средства в места, отдаленные от зоны подтопления. При ЧП звонить по телефонам: 01 и 101, или телефону доверия: 72-99-99. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU