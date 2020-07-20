Россияне пьют и курят в поездах

20 Июль 2020 2020-07-20T11:20:00+03:00

Употребление алкоголя в поезде, как и в другом общественном месте, запрещено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И их полиция снимает с поездов

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Россияне не стесняются пить алкоголь в поездах. На территории Вологодской области пресечено 9 фактов нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского линейного отделения полиции на транспорте.

Только в минувшие выходные сотрудниками транспортной полиции в пассажирских поездах сообщением «Москва-Архангельск», «Воркута-Москва», «Череповец-Адлер», «Москва-Лабытнанги», «Санкт-Петербург-Архангельск» и «Санкт-Петербург-Новокузнецк» выявлены восемь жителей Архангельской, Вологодской, Саратовской, Челябинской областей и Пермского края. Все путешественники находились в состоянии алкогольного опьянения. На их поведение поступали жалобы от пассажиров поездов и поездных бригад.

Правонарушители сняты с поезда по акту поездной бригады.

В отношении каждого из правонарушителей сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте составлены административные материалы по ст. 20.21 КРФоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, в пассажирском поезде сообщением «Санкт-Петербург - Архангельск» выявлен житель Архангельской области, куривший в тамбуре вагона. В отношении пассажира составлен административный материал по ст. 6.24 КРФоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Напоминаем, курение и распитие спиртных напитков в пассажирских поездах, категорически запрещено. К правонарушителям будут применяться меры административного воздействия!

ИСТОЧНИК KP.RU