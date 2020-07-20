Череповецкие школы закупают бесконтактные термометры

20 Июль 2020 2020-07-20T09:57:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов учебные заведения начали пополнять запас бесконтактных термометров. К 1 сентября школы должны готовы принять учеников, при этом не нарушая требований Роспотребнадзора. Детям будут мерить температуру на входе. Планируется, что школы откроют сразу несколько входов, чтобы соблюдалась социальная дистанция. На данный момент у каждого заведения есть хотя бы один аппарат, на данный момент идет дополнительный закуп.

Как будут проходить праздничные линейки пока не известно, правила еще разрабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU