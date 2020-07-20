Пожилая вологжанка случайно подпалила себя от чайника
Она хотела поднять его с плиты тряпкой
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде утром минувшего воскресенья произошел неприятный инцидент с 89-летней женщиной. Пенсионерка хотела поднять с плиты чайник с помощью тряпки, чтобы не обжечься. Однако ткань неожиданно вспыхнула и огонь перекинулся на одежду вологжанки.
Старушка получила ожоги груди, живота и ног 1-3 степеней. Она госпитализирована медиками. Кроме одежды горел ковер. По данным пресс-службы МЧС в ликвидации пожара участвовали 15 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU