Пожилая вологжанка случайно подпалила себя от чайника

20 Июль 2020 2020-07-20T09:31:36+03:00

Она хотела поднять его с плиты тряпкой

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В Вологде утром минувшего воскресенья произошел неприятный инцидент с 89-летней женщиной. Пенсионерка хотела поднять с плиты чайник с помощью тряпки, чтобы не обжечься. Однако ткань неожиданно вспыхнула и огонь перекинулся на одежду вологжанки.

Старушка получила ожоги груди, живота и ног 1-3 степеней. Она госпитализирована медиками. Кроме одежды горел ковер. По данным пресс-службы МЧС в ликвидации пожара участвовали 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU