На Вологодчине утонул мужчина и заблудилась женщина
Тело молодого человека обнаружили в реке Шексне
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На Вологодчине продолжают сообщать о печальных происшествиях на воде. Около местечка Топорня Кирилловского района 18 июля в реке Шексне обнаружили тело 32-летнего мужчины. Спасатели извлекли его из воды в 22:40 и передали полиции. На берегу реки Суда в СНТ Энергетик-3 Кадуйского района 17 июля на берегу нашли вещи 62-летнего вологжанина. Поисковые работы пока не дали результатов.
В минувшую пятницу в лесу заблудилась пенсионерка, жительница деревни Кошово Великоустюгского района. Спасатели продолжают поиски женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU