2020-07-19T21:50:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжанам далеко до третьего этапа снятия ограничений

Коэффициент распространения коронавируса должен быть меньше 0,5 — сейчас 1
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области продлили режим повышенной готовности из-за плохой эпидемиологической ситуации до 3 августа. Вологжане пока не могут перейти к третьему этапу снятия ограничений из-за высокого коэффициента распространения коронавируса. По официальным данным, сейчас он равняется единице, а нужно 0,5.

На 19 июля на Вологодчине выявлено 27 новых заболевших: 13 — Череповец, 5 — Вологодский район, 4 — Вологда, 3 — Кич-Городецкий район, 2 — Чагодощенский район. В основном региону статистику портят областная столица и Череповец.

В последнюю неделю в Вологде в среднем каждый день выявляли по 3 новых пациента, в Череповце по 10. Губернатор рассказал, что по его данным в Вологодской области уровень летальности от Covid-19 составляет 0,99%, что ниже среднероссийского 1,6%.

Напомним, что на третьем этапе снятия ограничений откроются все магазины, смогут работать кафе и рестораны (с перегородками или столами через 2 метра), гостиницы, скверы, парки. Социальную дистанцию соблюдать все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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