Северсталь выделила 1,5 млрд рублей пострадавшим от Covid-19

19 Июль 2020 2020-07-19T21:33:03+03:00

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Крупнейшая сталелитейная компания Северсталь выделит 1,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавшим от пандемии сотрудникам, жителям городов, где представлена компания, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, медработникам. Об этом сообщила пресс-служба компании. Заявление сделал председатель совета директоров Алексей Мордашов 16 июля. По его словам, у компании широкомасштабные программы поддержки регионов.

Мордашов также поздравил коллег с Днем металлурга и с 65-летием Череповецкого металлургического комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU