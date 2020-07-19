Северсталь выделила 1,5 млрд рублей пострадавшим от Covid-19
kremlin.ruФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:
Крупнейшая сталелитейная компания Северсталь выделит 1,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавшим от пандемии сотрудникам, жителям городов, где представлена компания, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, медработникам. Об этом сообщила пресс-служба компании. Заявление сделал председатель совета директоров Алексей Мордашов 16 июля. По его словам, у компании широкомасштабные программы поддержки регионов.
Мордашов также поздравил коллег с Днем металлурга и с 65-летием Череповецкого металлургического комбината.
ИСТОЧНИК KP.RU