Под Череповцом погиб лось

19 Июль 2020 2020-07-19T21:14:50+03:00

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Накануне вечером под Череповцом, недалеко от Малечкино произошло ДТП с участием лося. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети. Водитель Мицубиси Лансер не успел вырулить на большой скорости - лось появился внезапно. Крупное животное от удара перелетело через кузов, его практически разорвало. Сохатый скончался на месте.

О пострадавших людях ничего не известно. Кроме того, за сбитого зверя придется заплатить крупный штраф помимо ремонта машины.

ИСТОЧНИК KP.RU