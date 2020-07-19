2020-07-19T21:14:50+03:00
Происшествия

Под Череповцом погиб лось

Его сбила иномарка
Евдокия САХАРОВА
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Фото из группы ДТП Череповца, автор Александр ДаниловФото из группы ДТП Череповца, автор Александр ДаниловФото: vk.com
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Накануне вечером под Череповцом, недалеко от Малечкино произошло ДТП с участием лося. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети. Водитель Мицубиси Лансер не успел вырулить на большой скорости - лось появился внезапно. Крупное животное от удара перелетело через кузов, его практически разорвало. Сохатый скончался на месте.

О пострадавших людях ничего не известно. Кроме того, за сбитого зверя придется заплатить крупный штраф помимо ремонта машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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