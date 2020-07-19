Под Череповцом погиб лось
Его сбила иномарка
Фото из группы ДТП Череповца, автор Александр ДаниловФото: vk.com
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Накануне вечером под Череповцом, недалеко от Малечкино произошло ДТП с участием лося. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети. Водитель Мицубиси Лансер не успел вырулить на большой скорости - лось появился внезапно. Крупное животное от удара перелетело через кузов, его практически разорвало. Сохатый скончался на месте.
О пострадавших людях ничего не известно. Кроме того, за сбитого зверя придется заплатить крупный штраф помимо ремонта машины.
ИСТОЧНИК KP.RU