Череповчанин получил престижную премию за CSP Dichotomy Conjecture

18 Июль 2020 2020-07-18T17:28:30+03:00

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Уроженец Череповца, выпускник Вологодского многопрофильного лицея (2001 г), а ныне кандидат физ-мат наук и старший научный сотрудник кафедры математической теории интеллектуальных систем МГУ Дмитрий Жук получил престижную международную премию Presburger Award.

Премия присуждается с 2010 года Европейской ассоциацией теоретической информатики (EATCS) молодым ученым за выдающиеся достижения в области теоретических компьютерных наук.

Дмитрий смог доказать CSP Dichotomy Conjecture — «описана сложность задачи удовлетворения ограничениям для любого языка ограничений на конечном множестве». Награду ученый получит на международной конференции ICALP 2020 в Саарбрюккене (Германия), где сможет прочитать открытую лекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU