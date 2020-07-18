Управленец из Сокола скрыл от налоговой 15 миллионов

18 Июль 2020 2020-07-18T17:16:23+03:00

На его имущество теперь наложен арест

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На бывшего руководителя сокольского лесопромышленного предприятия заведено уголовное дело. Топ-менеджер обвиняется в сокрытии имущества, которое должны были взыскать за недоимки по налогам и сборам в размере 15 миллионов рублей.

51-летний житель Сокола, занимая должность директора ООО «Запань-Лес», с ноября 2015-го по ноябрь 2016 года, по мнению следствия, совершил несколько фиктивных сделок, чтобы утаить имущество на 19,5 млн рублей.

Оказалось, что в 2007 году мужчину уже привлекли к уголовной ответственности за пособничество налоговому преступлению. На данный момент на его имущество на сумму 4 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU