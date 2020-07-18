Вытегорка из ревности зарезала любовника за столом у друзей

18 Июль 2020 2020-07-18T16:57:54+03:00

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В Вытегре ведется расследование уголовного дела, произошедшего 16 июля в три часа дня в одной из квартир на улице Буденного. Полицейские приехали на вызов и обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаным ранением в сердце.

Подозреваемая - 42-летняя любовница погибшего. Следствие считает, что парочка пришла в гости к друзьям, а потом поссорилась. Прямо за столом произошла стычка - женщина заподозрила свою половинку в измене и схватилась за нож. После удара она убежала. Хозяйка жилплощади пыталась остановить кровотечение у пострадавшего, но смерть наступила буквально через несколько минут.

Назначены судебные экспертизы. Женщина призналась в совершении преступления и написала явку с повинной. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU