За сутки коронавирусом заразились 29 вологжан

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В Вологодской области по официальным данным за минувшие сутки выявлено 29 новых заболевших covid-19, 37 пациентам удалось выписаться сегодня после болезни. Больше всего зараженных за сутки в Грязовецком районе +9. В Вологде +7, в Череповце +5, в Шекснинском районе +2, в Бабаевском +4, в Вологодском и Кадуйском по одному. На данный момент болеют 428 жителей области, 19 человек скончалось.

На Вологодчине с 14 июля действует второй этап снятия ограничений, третью волну отложили до августа из-за плохой эпидемиологической ситуации. Действует масочный режим.