2020-07-17T16:34:56+03:00
Общество

19-летний вологжанин украл в торговом центре дрель

Ему грозит лишение свободы
Иван Чухнин
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В Вологде из торгового центра украли дрель. Сотрудники полиции оперативно вычислили воришку. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступило сообщение от заведующего одного из торговых центров на Пошехонском шоссе, который сообщил о краже. Об этом продавцы узнали в конце смены, просматривая записи камеры видеонаблюдения. На видео видно, как молодой человек взял с прилавка электродрель и, нерасплатившись, покинул магазин. Дрель продавалась по цене 10 тысяч 287 рублей.

На место выехала полиция. Сотрудники полиции по видео установили личность подозреваемого. Вскоре молодого человека 2001 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. Там вор пояснил, что сразу же после кражи он продал дрель таксисту за 1500 рублей - ему были срочно нужны деньги.

Возбуждено уголовное дело. Воровство дрели в супермаркете грозит юноше лишением свободы сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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