Мошенники обманули 82-летнюю пенсионерку из Череповца

82-летняя череповчанка лишилась денег - ее обманули мошенники. В социальной сети пенсионерка получила сообщение от своей знакомой о выплатах. Чтобы получить деньги, необходимы были данные банковской карты, и код из смс-сообщения. Женщина все эти данные доверила подруге. В результате она лишилась 50 тысяч рублей с этой карты. Как оказалось, писала ей вовсе не знакомая, а мошенники, скопировавшие страничку знакомой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, только за сутки зарегистрировано 5 заявлений от вологжан, лишившихся денег путем обмана и злоупотребления доверием. Ущерб составил свыше 240 тысяч рублей.