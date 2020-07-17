2020-07-17T15:51:43+03:00
Общество

Кинолог с четвероногим сослуживцем раскрыл кражу из магазина в вологодской глубинке

Они нашли товар и вора
Иван Чухнин
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Эмма быстро взяла след и привела полицейских к награбленному.Эмма быстро взяла след и привела полицейских к награбленному.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Вологодский кинолог с четвероногим сослуживцем раскрыл кражу из магазина. Торговую точку в деревне Анохино обокрали. Как сообщил работник магазина в поглиции, кто-то разбил окно и залез. Исчезли спиртное, сигареты и продукты питания. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. На место выехал инспектор-кинолог Никита Щеглев со своей воспитанницей - служебной собакой породы немецкая овчарка, по кличке Эмма. Та взяла след от взломанного окна и привела полицейских к одному из домов на улице Центральной.

Как сообщает Управление МВД области, в доме находился ранее судимый местный житель 1977 года рождения. Там же лежали товары, украденные из магазина. Выяснилось, что мужчина пришел в гости к своему знакомому, и не с пустыми руками. Следы рук и обуви, взятые с места преступлеия, подтвердили эту версию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Магазинному вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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