2020-07-17T14:40:47+03:00
Происшествия

В Вологодской области горел школьный автобус

Его подожгли неизвестные
Иван Чухнин
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Поджигателей ищут.Поджигателей ищут.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области сгорел школьный автобус. Его подожгли неизвестные. ЧП случилось 16 июля в Красавино Великоустюгского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 17:41 поступило сообщение о возгорании гаражей. На ЧП выехали 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Прибыв на место, пожарные констатировали, что дым идет из кирпичного трехсекционного гаражного бокса, принадлежащего школе.

Там горел пассажирский автобус ГАЗ-53А ,1989 года выпуска.

Как оказалось, это бывший школьный автобус. Со слов директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С. Преминина», гаражный бокс состоит на балансе школы и не эксплуатируется. Автобус был списанный - еще в 2018 году был снят с баланса.

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В автобусе выгорел салон, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, фонари, фары, сиденья автобуса. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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