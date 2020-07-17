2020-07-17T13:58:55+03:00
Общество

"Золотых выпускников" назвали в вологодском госуниверситете

Иван Чухнин
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Фото: Вологда.рфФото: Вологда.рф
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«Золотые выпускники ВоГУ» - такое звание будут носить лучшие из лучших выпускников Вологодского государственного университета. Награждение прошло 16 июля в госуниверситете. По итогам конкурса, в котором участвовало 76 студентов, были выявлены 5 лауреатов и один абсолютный победитель. Кроме того, были определены победители и лауреаты в шести номинациях - «Образование», «Проект», «Наука», «Лидер», «Спорт» и «Творчество.

Абсолютным победителем «золотым» выпускником Вологодского госуниверситета стал выпускник Института машиностроения, энергетики и транспорта Сергей Беликов. Победителями стали Павел Егоров, Екатерина Герасимовская, Евгений Биловол, Мария Вихрова, Анастасия Березина и Ангелина Ростова. В номинации «Аспирант» отмечен Андрей Меньшиков. Статус «Института талантов» присвоен Институту математики, естественных и компьютерных наук и Институту культуры и туризма.

Все победители и лауреаты получили памятные значки «Золотой выпускник ВоГУ», изготовленные ювелирами в Великом Устюге по спецзаказу.

Поздравили выпускников чиновники, депутаты, руководители местных предприятий, ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев. Как сообщает пресс-служба вуза, конкурс «Золотой выпускник» проходил в вузе впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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