Череповецкие журналисты стали свидетелями стрельбы из автомата на городской улице

17 Июль 2020 2020-07-17T11:47:23+03:00

Именно они и сообщили о ЧП полиции

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В Череповце произошла стрельба из автомата на одном из самых оживленных перекрестков. Свидетелями беспредела стали местные газетчики. Окна их редакции выходят на дом, где засел стрелок.

ЧП случилось 16 июля на перекрестке улицы Металлургов и бульвара Доменщиков.

Как сообщает портал 35media.ru, журналисты газеты "Голос Череповца" услышали хлопки, раздававшиеся на улице, но поначалу не отнеслись к этому серьезно. Но когда хлопки стали напоминать автоматную очередь, то пришлось выглянуть в окно на улицу.

Они увидели, что в окне дома напротив, это улица Металлургов, 15, показался мужчина с оружием. Он поднял автомат и открыл стрельбу в воздух. Именно журналисты проинформировали о стрелке полицию. На место выехали силовики.

Как сообщает Управление МВД по Череповцу, в квартире на четвертом этаже, из окна которой велась стрельба, находилось трое мужчин. Там было обнаружено оружие. По предварительной оценке, это охолощенный автомат Калашникова. Такое оружие предназначено для имитации выстрела холостыми патронами. Автомат отправлен на экспертизу.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU