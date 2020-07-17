2020-07-17T11:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце за сутки заболело коронавирусом 15 человек

В регионе - 30 новых случаев
Иван Чухнин
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Обновлена информация по заболевшим коронавирусом. За сутки на 17 июля зафиксировано 30 новых случаев, 29 человек выздоровело. Всего на Вологодчине 2032 человека инфицированы, 1577 - выздоровело.

Сразу 15 человек за минувшие сутки заболело в Череповце, 6 - в Вологде, 3 – в Грязовецком районе, 2 – в Тотемском, 1 – в Усть-Кубинском, 1 – в Чагодощенском, 1 – в Великоустюгском район, 1 - Кирилловском.

668 – г. Вологда (+6)

452 – г. Череповец (+15)

150 – Шекснинский район

147 – Грязовецкий район (+3)

108 – Вологодский район

91 – Бабаевский район

71 – Кадуйский район

62 – Кирилловский район (+1)

59 – Великоустюгский район (+1)

37 – Устюженский район

31 – Череповецкий район

25 – Тотемский район (+2)

23 – Вытегорский район

20 – Сокольский район

16 – Кич-Городецкий район

14 – Чагодощенский район (+1)

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Усть-Кубинский район (+1)

8 – Тарногский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Никольский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

19 человек погибших от коронавируса.

Активных случаев на сегодня в области – 436. Количество обследованных – 277 315

ИСТОЧНИК KP.RU

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