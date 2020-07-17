В Череповце за сутки заболело коронавирусом 15 человек
Обновлена информация по заболевшим коронавирусом. За сутки на 17 июля зафиксировано 30 новых случаев, 29 человек выздоровело. Всего на Вологодчине 2032 человека инфицированы, 1577 - выздоровело.
Сразу 15 человек за минувшие сутки заболело в Череповце, 6 - в Вологде, 3 – в Грязовецком районе, 2 – в Тотемском, 1 – в Усть-Кубинском, 1 – в Чагодощенском, 1 – в Великоустюгском район, 1 - Кирилловском.
668 – г. Вологда (+6)
452 – г. Череповец (+15)
150 – Шекснинский район
147 – Грязовецкий район (+3)
108 – Вологодский район
91 – Бабаевский район
71 – Кадуйский район
62 – Кирилловский район (+1)
59 – Великоустюгский район (+1)
37 – Устюженский район
31 – Череповецкий район
25 – Тотемский район (+2)
23 – Вытегорский район
20 – Сокольский район
16 – Кич-Городецкий район
14 – Чагодощенский район (+1)
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Усть-Кубинский район (+1)
8 – Тарногский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Никольский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
19 человек погибших от коронавируса.
Активных случаев на сегодня в области – 436. Количество обследованных – 277 315
ИСТОЧНИК KP.RU