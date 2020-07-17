Под Соколом нашли кость мамонта
Бедренная кость мамонта была обнаружена в Сокольском районе. Экскаваторщик в карьере «Сухонский», где добывают песок, не мог не заметить этот огромный, причем, хорошо сохранившийся элемент скелета. Несколько дней находка пролежала в вагончике, затем на место выехал Валерий Чернышов - доцент кафедры географии Вологодского государственного университета. Он и перевез куочек мамонта в Вологду. Изучив кость давно вымершего животного, ученые планируют передать её в Музей природы Череповца.
По его словам, это довольно редкая удача: например, бивни мамонтов сохраняются лучше и, соответственно, встречаются чаще.
По словам работников карьера, предыдущая находка после пребывания на воздухе, рассыпалась в прах. А эта кость весом около 20 килограммов, оказалась стойкой к воздействию воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU