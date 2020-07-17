2020-07-17T11:13:54+03:00
Общество

Под Соколом нашли кость мамонта

Она пополнит экспозицию череповецкого музея
Иван Чухнин
Поделиться:
Валерий Чернышов с 20-килограммовой находкой. Фото музея Череповца.Валерий Чернышов с 20-килограммовой находкой. Фото музея Череповца.
Изменить размер текста:

Бедренная кость мамонта была обнаружена в Сокольском районе. Экскаваторщик в карьере «Сухонский», где добывают песок, не мог не заметить этот огромный, причем, хорошо сохранившийся элемент скелета. Несколько дней находка пролежала в вагончике, затем на место выехал Валерий Чернышов - доцент кафедры географии Вологодского государственного университета. Он и перевез куочек мамонта в Вологду. Изучив кость давно вымершего животного, ученые планируют передать её в Музей природы Череповца.

По его словам, это довольно редкая удача: например, бивни мамонтов сохраняются лучше и, соответственно, встречаются чаще.

По словам работников карьера, предыдущая находка после пребывания на воздухе, рассыпалась в прах. А эта кость весом около 20 килограммов, оказалась стойкой к воздействию воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкие журналисты стали свидетелями стрельбы из автомата на городской улице
В Череповце за сутки заболело коронавирусом 15 человек
Под Соколом нашли кость мамонта
Два гражданина Азербайджана пошли под суд за ложные показания
В Вологодской области стобалльников на ЕГЭ стало больше
За последние сутки вологжан заболело больше, чем выздоровело
Руководитель вологодской прачечной-химчистки скрывал деньги от налоговиков
В Вологодской области возобновляют работу санатории и профилактории
В Вологодской области отменены почти все ограничения в больницах и поликлиниках
Инспектора ДПС из Сокола поймали на взятках
На выезде из Череповца столкнулись внедорожники
В Вологде полицейские забрались к дезоморфинщикам в окно
В Вологде на Конева-Можайского появится кольцевой перекресток
В Вологодской области детские сады начали работать в штатном режиме
Механик-ремонтник разгласил коммерческую тайну "Северстали"
Череповчанин призывал сжечь детский сад и убить персонал и детей
В Вологде приглашают в сауну писателя Василия Белова
Вологжане стали чаще оплачивать счета за газ через интернет
В Вологодской области выбирали лучшую самодельную медицинскую маску
В Череповце предприниматель спрятал 2,5 миллиона рублей от налоговиков
Маски на Вологодчине резко подешевеют
На КПП Череповца задеражали 69 человек с коронавирусом