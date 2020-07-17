Под Соколом нашли кость мамонта

17 Июль 2020 2020-07-17T11:13:54+03:00

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Бедренная кость мамонта была обнаружена в Сокольском районе. Экскаваторщик в карьере «Сухонский», где добывают песок, не мог не заметить этот огромный, причем, хорошо сохранившийся элемент скелета. Несколько дней находка пролежала в вагончике, затем на место выехал Валерий Чернышов - доцент кафедры географии Вологодского государственного университета. Он и перевез куочек мамонта в Вологду. Изучив кость давно вымершего животного, ученые планируют передать её в Музей природы Череповца.

По его словам, это довольно редкая удача: например, бивни мамонтов сохраняются лучше и, соответственно, встречаются чаще.

По словам работников карьера, предыдущая находка после пребывания на воздухе, рассыпалась в прах. А эта кость весом около 20 килограммов, оказалась стойкой к воздействию воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU