2020-07-16T18:14:32+03:00
Общество

Два гражданина Азербайджана пошли под суд за ложные показания

Лжесвидетелям назначен символический штраф
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области двух иностранцев, граждан Азербайджана, поймали на лжесвидетельстве. Они были оштрафованы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности», а после – за заведомо ложные показания.

7 июля они проходили свидетелями в судебном заседании в суде Череповца. Там они дали заведомо ложные показания по административному делу, возбуждённому в отношении работодателя - за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них патента.

Мужчины, зная об ответственности в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, попросту соврали суду: якобы, они не работали на складе, а находились на территории базы «Пищевик» в гостях у знакомого. Иностранцев привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности» с назначением наказания в виде штрафа.

Во втором заседании недостоверность их слов была доказана, в связи с чем азербайджанцев привлекли к ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля». Каждому из них назначен штраф в размере 1 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мирового суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два гражданина Азербайджана пошли под суд за ложные показания
В Вологодской области стобалльников на ЕГЭ стало больше
За последние сутки вологжан заболело больше, чем выздоровело
Руководитель вологодской прачечной-химчистки скрывал деньги от налоговиков
В Вологодской области возобновляют работу санатории и профилактории
В Вологодской области отменены почти все ограничения в больницах и поликлиниках
Инспектора ДПС из Сокола поймали на взятках
На выезде из Череповца столкнулись внедорожники
В Вологде полицейские забрались к дезоморфинщикам в окно
В Вологде на Конева-Можайского появится кольцевой перекресток
В Вологодской области детские сады начали работать в штатном режиме
Механик-ремонтник разгласил коммерческую тайну "Северстали"
Череповчанин призывал сжечь детский сад и убить персонал и детей
В Вологде приглашают в сауну писателя Василия Белова
Вологжане стали чаще оплачивать счета за газ через интернет
В Вологодской области выбирали лучшую самодельную медицинскую маску
В Череповце предприниматель спрятал 2,5 миллиона рублей от налоговиков
Маски на Вологодчине резко подешевеют
На КПП Череповца задеражали 69 человек с коронавирусом