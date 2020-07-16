Два гражданина Азербайджана пошли под суд за ложные показания

16 Июль 2020 2020-07-16T18:14:32+03:00

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В Вологодской области двух иностранцев, граждан Азербайджана, поймали на лжесвидетельстве. Они были оштрафованы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности», а после – за заведомо ложные показания.

7 июля они проходили свидетелями в судебном заседании в суде Череповца. Там они дали заведомо ложные показания по административному делу, возбуждённому в отношении работодателя - за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них патента.

Мужчины, зная об ответственности в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, попросту соврали суду: якобы, они не работали на складе, а находились на территории базы «Пищевик» в гостях у знакомого. Иностранцев привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности» с назначением наказания в виде штрафа.

Во втором заседании недостоверность их слов была доказана, в связи с чем азербайджанцев привлекли к ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля». Каждому из них назначен штраф в размере 1 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мирового суда.

ИСТОЧНИК KP.RU