Два гражданина Азербайджана пошли под суд за ложные показания
В Вологодской области двух иностранцев, граждан Азербайджана, поймали на лжесвидетельстве. Они были оштрафованы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности», а после – за заведомо ложные показания.
7 июля они проходили свидетелями в судебном заседании в суде Череповца. Там они дали заведомо ложные показания по административному делу, возбуждённому в отношении работодателя - за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них патента.
Мужчины, зная об ответственности в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, попросту соврали суду: якобы, они не работали на складе, а находились на территории базы «Пищевик» в гостях у знакомого. Иностранцев привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности» с назначением наказания в виде штрафа.
Во втором заседании недостоверность их слов была доказана, в связи с чем азербайджанцев привлекли к ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля». Каждому из них назначен штраф в размере 1 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мирового суда.
ИСТОЧНИК KP.RU