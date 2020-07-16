2020-07-16T17:24:50+03:00
Общество

В Вологодской области стобалльников на ЕГЭ стало больше

15 школьников уже получили высший бал на экзамене 23 июля
Иван Чухнин
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Подведены первые итоги сдачи ЕГЭ в Вологодской области. Первые экзамены показали приятную тенденцию - рост числа высокобалльных и стобалльных работ по сравнению с прошлым годом.

Так, на экзаменах по географии, литературе, информатике и ИКТ, которые прошли в регионе 3 июля, 100 баллов получили 15 школьников.

Информатику в этом году сдали 669 человек, что на 78 человек больше, чем в 2019 году. От 81-100 балла набрали 21,8 % сдававших, это на 1,8 % предыдущего года. Стобалльниками стали три выпускника из школ Вологды и двое - из Череповца.

В этом году ЕГЭ по географии сдавали 74 учащихся, это на 62 меньше, чем в прошлом. Из них набрали 81-100 баллов каждый четвертый - 24 %. 100 баллов получил выпускник школы № 28 Череповца.

Экзамен по литературе сдавали 312 человек, что на 19 человек меньше, чем год назад. Набравших 81-100 баллов на 11% больше, чем в прошлом году. Девять участников получили 100 баллов, в том числе пять выпускников из Вологды, два представителя Вологодского многопрофильного лицея, по одному из Череповца и Кичменгско-Городецкого района.

В прошлом году по литературе и географии не было 100-балльных результатов вообще, сообщает департамент образования области.

"Переход на дистанционное обучение весной 2020 года не повлиял отрицательно на уровень подготовки выпускников", - уверены чиновники от образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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