16 Июль 2020 2020-07-16T15:49:13+03:00

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За последние сутки вологжан заболело больше, чем выздоровело. По официальным данным на 16 июля, в Вологодской области выявлено 30 заболевших, а выздоровело только 13. Количество тех, кому поставлен диагноз Covid-19, перевалило двухтысячный рубеж. В общей сложности количество выздоровевших выросло до 1548 человек, на данный момент болеют 435 человек.

Напомним, за все время 19 человек скончались от новой коронавирусной инфекции.

Вновь лидером по количеству заболевших за минувшие сутки вновь зарегистрировано в Грязовецком районе - 12. В Череповце- 10, в Вологде и Вологодском районе – по 2, Бабаевском, Кирилловском, Тотемском и Кичменгско-Городецком районах - по 1.

В разрезе муниципальных образований ситуация с заболеваемостью выглядит следующим образом:

• Вологда - 662 (+2)

• Череповец - 437 (+10)

• Шекснинский район - 150

• Грязовецкий район - 144 (+12)

• Вологодский район - 108 (+2)

• Бабаевский район - 91 (+1)

• Кадуйский район - 71

• Кирилловский район - 61 (+1)

• Великоустюгский район - 58

• Устюженский район - 37

• Череповецкий район - 31

• Вытегорский район - 23

• Тотемский район - 23 (+1)

• Сокольский район - 20

• Кич.-Городецкий район - 16 (+1)

• Чагодощенский район - 13

• Харовский район - 11

• Белозерский район - 9

• Нюксенский район - 9

• Тарногский район - 8

• Усть-Кубинский район - 8

• Вожегодский район - 4

• Бабушкинский район - 3

• Никольский район - 3

• Междуреченский район - 1

• Вашкинский район - 1

Всего в области проведено 274 418 исследований на коронавирусную инфекцию, за сутки обследовано 2387 человек. На Вологодчине продлен режим повышенной готовности по коронавирусу, действует масочный режим и режим самоизоляции для людей в возрасте 65+.

ИСТОЧНИК KP.RU