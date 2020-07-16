2020-07-16T15:32:42+03:00
Общество

Руководитель вологодской прачечной-химчистки скрывал деньги от налоговиков

Предприятие задолжало 2,4 млн рублей налогов
Иван Чухнин
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В Вологде руководитель прачечной-химчистки скрыл денежные средства предприятия от взыскания 2,4 млн. рублей налоговиками.

Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).

56-летний исполняющий обязанности гендиректора вологодской прачечной- химчисткой в августе 2019 года заключил с партнерами договоры уступки прав требования (цессии), согласно которым уступил право требования денежных средств с дебитора. То сеть деньги предприятия пошли напрямую от дебитора кредиторам минуя счета своей организации. В результате налоговики не смогли снять эти деньги со счетов: предприятие должно почти 2,4 млн. рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Руководителю грозит штраф м в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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