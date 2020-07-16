В Вологодской области возобновляют работу санатории и профилактории
Однако с некоторыми оговорками
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В Вологодской области начали работать санатории. Решение о возобновлении их работы на территории области принято губернатором Олегом Кувшинниковым 13 июля.
И уже с 14 июля работа санаториев и профилакториев в регионе была возобновлена. Конечно, есть ограничения: в настоящее время они могут принимать только жителей нашего региона и должны быть медицинские показания.
Проживать в номере могут не более 1–2 человек. Но могут быть исключения: в номере могут проживать сопровождающие лица и семьи, прибывшие для совместного отдыха или оздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU