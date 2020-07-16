В Вологодской области возобновляют работу санатории и профилактории

16 Июль 2020 2020-07-16T14:30:15+03:00

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В Вологодской области начали работать санатории. Решение о возобновлении их работы на территории области принято губернатором Олегом Кувшинниковым 13 июля.

И уже с 14 июля работа санаториев и профилакториев в регионе была возобновлена. Конечно, есть ограничения: в настоящее время они могут принимать только жителей нашего региона и должны быть медицинские показания.

Проживать в номере могут не более 1–2 человек. Но могут быть исключения: в номере могут проживать сопровождающие лица и семьи, прибывшие для совместного отдыха или оздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU