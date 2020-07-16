В Вологодской области отменены почти все ограничения в больницах и поликлиниках

16 Июль 2020 2020-07-16T14:18:18+03:00

И все же они есть

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В Вологодской области начали прием узкие специалиты в поликлиниках, начинаются плановые операции.

О возобновлении плановой, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи сообщил губернатор Олег Кувшинников.

«В числе прочего с 14 июля сняты ограничения в части оказания медицинскими организациями плановой медицинской помощи: возобновляется оказание плановой, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, прием узких специалистов в поликлиниках, а также медицинская реабилитация», — рассказал журналистам начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Ограничений не очень много, но они все-таки остаются: не проводятся диспансеризацияи и периодические медицинские осмотры, за исключением периодических медосмотров работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

Госпитализация в больницы осуществляется по направлению лечащего врача и при отсутствии коронавирусной инфекции. Тестирование на Covid19 перед госпитализацией проводится в территориальной медицинской организации, а при экстренной госпитализации — в самом стационарном учреждении.

Также при посещении поликлиник и других медицинских учреждений вологжане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU