Инспектора ДПС из Сокола поймали на взятках

16 Июль 2020 2020-07-16T12:48:44+03:00

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В Соколе следователи возбудили уголовные дела о взяточничестве в отношении инспектора ДПС. Специалисты предполагают, что с осени 2019 года по январь 2020 года мужчина множество раз брал от нарушителей деньги от 1 до 5 тысяч рублей за то, что не привлекал водителей к ответственности. "Штрафы" переводили другу подозреваемого на карту.

На данный момент собирается доказательная база, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. За взяточничество на дороге полицейскому грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы или даже лишение свободы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU