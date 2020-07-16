2020-07-16T12:48:44+03:00
Происшествия

Инспектора ДПС из Сокола поймали на взятках

Он брал деньги от нарушителей
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Виталий КАРНАУХ
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В Соколе следователи возбудили уголовные дела о взяточничестве в отношении инспектора ДПС. Специалисты предполагают, что с осени 2019 года по январь 2020 года мужчина множество раз брал от нарушителей деньги от 1 до 5 тысяч рублей за то, что не привлекал водителей к ответственности. "Штрафы" переводили другу подозреваемого на карту.

На данный момент собирается доказательная база, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. За взяточничество на дороге полицейскому грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы или даже лишение свободы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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