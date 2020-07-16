2020-07-16T10:38:58+03:00
Происшествия

На выезде из Череповца столкнулись внедорожники

Машины врезались лоб в лоб
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В городе металлургов на выезде в сторону Ирдоматки в 11 утра минувшего дня произошло ДТП. Столкнулись два внедорожника. 51-летний водитель Тойоты Лэнд Крузер не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там лоб в лоб иномарка столкнулась с «Шевроле Нивой», которой управлял 67-летний местный житель.

В Вологодскую областную больницу №2 медики госпитализировали водителя и двух пассажирок «Шевроле» 68 и 45 лет, об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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