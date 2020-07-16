В Вологде полицейские забрались к дезоморфинщикам в окно

16 Июль 2020 2020-07-16T10:21:14+03:00

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В Вологде полицейским удалось распутать схему наркотрафика от потребителей до места покупки препаратов, из которых готовилось зелье. Задержанные брали таблетки, запрещенные для продажи без рецепта, в точке, замаскированной под ломбард на Конева.

Специалисты нагрянули в дом на улице Преображенского, где 46-летняя вологжанка устроила наркопритон дезоморфинщиков. Отряд специального назначения «Гром» проник в в квартиру, когда там начали изготовлять очередную партию наркотика. Точка была давно известна полицейским - оперативники туда уже наведывались еще дважды.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU