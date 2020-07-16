В Вологде на Конева-Можайского появится кольцевой перекресток

16 Июль 2020 2020-07-16T10:02:28+03:00

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В областной столице появится новый кольцевой перекресток на пересечении Можайского и Конева в рамках проекта «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети». Улица Конева - одна из самых аварийных участков в городе. Там планируют дополнительно кронировать деревья, установить знаки ограничения скорости, камеры, ограждения.

За прошлый год на перекрестке произошло около 20 ДТП с материальным ущербом, еще столько же - с начала 2020 года. Кольцо появится к концу лета. Вопрос обустройства обещают обсудить с горожанами.

Кроме того, в будущем возможно будет организовано кольцевое движение на двух участках ул. Чернышевского, перекрестке улиц Мира и Галкинская, ряде других улиц. Улицу Поэта Романова планируют тоже строить с кольцевым перекрестком.

ИСТОЧНИК KP.RU