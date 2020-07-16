В Вологодской области детские сады начали работать в штатном режиме

16 Июль 2020 2020-07-16T09:19:00+03:00

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В детских садах Вологодчины возобновляют прием детей. Как сообщает мэрия Череповца, детские сады города начали работать в штатном режиме.

Как заявил губернатор, в регионе отменены дежурные группы. Детские сады начинают работать в штатном режиме. Единственное - они могут закрыться на летний ремонт. При этом, если сад закрыт на ремонт, то можно привести ребенка в учреждение поблизости.

В Череповце часть садов уже отремонтировали, часть — закрыта на ремонт, еще часть закроют в августе до сентября.

- Родители должны заранее проинформировать, что приведут ребенка, чтобы им сообщили, в какую группу он пойдет, чтобы заказали питание. Также дети сначала идут в поликлинику к участковому педиатру за справкой, — приводит слова начальника отдела дошкольного образования управления образования Ирины Любимовой официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU