2020-07-15T23:38:14+03:00
Экономика

Механик-ремонтник разгласил коммерческую тайну "Северстали"

Он пойдет под суд
Иван Чухнин
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Работник "Северстали" разгласил коммерческую тайну. Он пойдет под суд. Как сообщает официальный сайт Череповца, 29-летний механик, сотрудник дирекции по ремонтам, получил документы с ценовыми и техническими критериями участников тендера. Он переправил их одной из коммерческих фирм. Между тем, эта информация содержала коммерческую тайну.

"Против череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ "Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе," - сообщили в пресс-службе МВД Череповца.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Вскоре череповчанин предстанет перед правосудием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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