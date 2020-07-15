2020-07-15T16:42:54+03:00
Происшествия

Череповчанин призывал сжечь детский сад и убить персонал и детей

Присяжные признали его виновным
Иван Чухнин
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Фото СУ СК.Фото СУ СК.
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Жителя Вологодской области присяжные заседатели признали виновным в приготовлении к убийству общеопасным способом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30-п.п. «а, в, д, е, ж, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 33-летний череповчанин в сентябре 2019 года, используя незащищенную паролем чужую сеть «вай фай», разместил в социальной сети призыв к групповому поджогу детского сада, убийству персонала и детей, находящихся в нем. При этом, обвиняемый изложил план преступных действий и обещал денежное вознаграждение соучастникам.

Его оперативно вычислили и задержали. Экстремист свои действия объяснил желанием привлечь внимание знакомой. При этом эксперты не исключают его вменяемости. Присяжные заседатели признали мужчину виновным. Вскоре суд вынесет приговор, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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